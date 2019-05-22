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Вербич – о давлении в Динамо: Все помнят успехи команды при Лобановском

22 мая 18:05 161 Читати українською
Вербич – о давлении в Динамо: Все помнят успехи команды при Лобановском
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о своем восстановлении после травмы и амбициях в составе Динамо.

"Пытаюсь вернуться на поле как можно быстрее, но я не знаю, когда это произойдет. Пока не тренировался, поэтому не могу сказать, какой будет реакция ноги на нагрузку. Вероятно, я приеду в сборную, и там мы оценим мое состояние.

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Динамо – это действительно большой клуб. Если сравнивать с Данией, то я более известный на улице. Испытал настоящее давление, связанное со статусом Динамо, в квалификации Лиги чемпионов, когда мы играли против Аякса.

Болельщики всегда ждут результата. Все помнят успехи команды при Лобановском. То время до сих пор в головах людей. В новом сезоне мы должны побороться за чемпионство и постараться попасть в групповой этап Лиги чемпионов", – цитирует Вербича nogomania.com.

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