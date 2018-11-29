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Вербич: Динамо сможет пройти Аякс при максимальной концентрации

28 августа 11:40 94 Читати українською
Вербич: Динамо сможет пройти Аякс при максимальной концентрации

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

"Важно не только забить, но и не пропустить. У нас хорошая оборона, это доказывает лишь один пропущенный мяч в чемпионате Украины

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Однако против Аякса должна хорошо сыграть не только защита, но и вся команда. Соперник очень сильный, поэтому пройти сможем только при условии максимальной концентрации", – рассказал Вербич в эфире телеканала Футбол.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа. Начало поединка в 22:00.

Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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