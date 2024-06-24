Командам была нужна только победа

Сборная Венгрии в первых двух турах проиграла, оказавшись на последней позиции в группе А с нулем очков. Чтобы подняться на третье место, мадьяры должны были любой ценой побеждать Шотландию. Марко Росси под такой матч провел две замены: вместо уставшего центрбека Фиоло вышел Ботка, а Надя в опорной заменил англичанин с украинскими корнями – Каллум Стайлз с Барнсли.

"Тартанову армию" ничья тоже не устраивала. Да, скотты сохранили бы третью строчку, но в их активе было бы всего 2 очка при "-4" по разнице голов. Шансы на плей-офф при таком раскладе выглядели бы призрачно, поэтому островитяне должны были настраиваться на победу. Правда, бить Венгрию пришлось без двух ведущих центрбеков – Портеуса и Тирни.

️ Обязательная победа для обеих сторон в группе А.



Вот как расставлены Шотландия и Венгрия:



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Первый тайм – обоюдный провал. Венгрия выбрала грамотную тактику, но не потянула ее

Потеря Тирни болезненно ударила не только по обороне Шотландии, но и по способности продвигать мяч. Киран слишком крут в вертикальных прорывах и пассинге. Учитывая ограниченные возможности соперника при владении, тренерский штаб мадьяр принял логичное решение – отдать инициативу сопернику и контратаковать.

План сработал лишь частично. Подопечные Стива Кларка в первом тайме владели мячом 65% игрового времени, но не нанесли ни одного удара. Даже намеков на острые эпизоды не возникало. "Тартанова армия" катала вату в центре поля, однако не имела никаких идей на чужой трети – это заметно и по тепловой карте, и по 6-ти касаниях к мячу в штрафной. Редкие попытки выдавать кроссы ничего не приносили.

Вот только Венгрия и сама действовала пассивно. В первые 20 минут команда прессинговала только эпизодически, да и давление в среднем блоке было явно недостаточным. Во второй половине тайма мадьяры прибавили в интенсивности прессинга и единоборств – и шотландцы со своим ватокатом начали допустить ошибки, подвергаясь контратакам.

Впрочем, скотты частично гасили провалы тактическими фолами. А иногда и обычными грубостями и подкатами по ногам. Как бы там ни было, венгры не производили впечатление команды, которой удается явно побеждать Шотландию в единоборствах.

Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Что наиболее важно, подопечные Марко Росси не пытались докрутить свои контрвыпады до нормального розыгрыша. Получив мяч, мадьяры старались как можно быстрее завершить эпизод, стреляя без особой подготовки. Из 5-ти ударов по воротам в первом туре 4 прошли с дальней дистанции – и только один прошел в створ (Болла пробил по центру с небольшим отскоком от газона, без проблем для Ганна).

Еще один выстрел произошел после стандарта. Собослаи забросил на дальнюю стойку, а Орбан спокойно замкнул головой метров с 6-ти – перекладина спасла Шотландию! По сути, это был единственный момент в первом тайме для обеих команд. А им надо было побеждать...

Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Во втором тайме ничего не менялось – а потом произошло жуткое столкновение

После перерыва содержание игры не изменилось. Венгрия все такое же отказывалась от контроля, включала эпизодический прессинг и пыталась контратаковать. Это принесло еще три удара – их нанесли с периметра штрафной площади, но без особой остроты (один заблокировали, один неточный, один без проблем для Ганна). Шотландия огрызнулась своим лонгшотом с нулевой опасностью.

Тем не менее, постепенно темп встречи возрастал, как и количество свободных зон. Мадьяры выглядели убедительнее. Кто знает, чем бы все завершилось, если бы не страшный эпизод на 69-й минуте – после навеса Собослаи со стандарта в штрафной площадке упали голкипер Ганн и форвард Варга. Поначалу все казалось нормальным, однако затем венгерские футболисты начали подгонять врачей с носилками.

Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Ганн довольно быстро оправился, а вот Варгу окружили и прикрыли от зрителей полотенцами. Шандора вывезли на носилках, а через 25 минут пришла информация – у венгра черепно-мозговая травма. После завершения матча репортеры из больницы в Штутгартии сообщили, что нападающий пришел в себя.

Хаотичный конец Шотландии

После возобновления игры на поле стало мало тактики. Обе команды понимали, что времени остается мало, однако побеждать необходимо любой ценой. Болельщиков порадовали работой на встречных курсах, без центра – и шотландцы в таком режиме едва не забили на 78-й минуте.

Свежий Армстронг мог выйти один на один, но упал после контакта с Орбаном. Повтор показал, что фола не было – или же фолил сам Стюарт.

Венгрия же сумела завестись, играя за себя и за того парня. Подопечные Марко Росси таки переломили ход встречи, сумев прижать скоттов и создавая моменты. "Тартанова армия" оказалась неготовой к такому давлению – в последние минуты основного времени команда начала разваливаться.

Так, на 90-й минуте Шефер продрался на правый край штрафной и зарядил в ближний угол. Ганн парировал. Еще через две минуты Собослай остался без опекуна в той же зоне, однако и Доминик не смог прошить Ганна! На 3-й же компенсированной свежий Чобот вывалился на рандеву с голкипером и таки пробил мимо него – стойка спасла скоттов!

Казалось, что сейчас Венгрия дожмет соперника, но Шотландия неожиданно ожила и едва не вырвала победу! На 7-й компенсированной Мактоминай не попал в пустые ворота с нескольких метров (но там был офсайд), на Хенли выстрелил с окраин штрафной (Гулачи спас мадьяров), а на 9-й после углового "тартановой армии" началась паника!

Тем не менее, подопечные Марко Росси отбились. И не просто отбились, а пошли в последнюю контратаку – для Шотландии она стала последней во всех смыслах. Шаллай протащил мяч к правому краю штрафной и покатил поперек, а свежий Чобот выстрелил под левую стойку. Ганн не дотянулся. 1:0!

Этот гол оказался победным. Сборная Венгрии набрала три очка и сохранила шансы на плей-офф Евро-2024, а вот Шотландия с одним зачетным баллом едет домой.

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