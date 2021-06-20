Сборная Венгрии отобрала очки у Франции, Испания снова без победы, а Италия уже в 1/8 финала, но нацелилась на первое место. Больше - в дайджесте дня.

Венгрия стала автором главной сенсации субботы, шокировав чемпионов мира. Несмотря на доминирование французов, венгры сумели набрать первый зачетный балл на Евро. 1:1 – все 4 команды квартета F сохраняют шансы на плей-офф.

Германия после уверенной победы над Португалией поднялась на второе место группы. Криштиану Роналду забил свой третий гол на Евро и догнал чеха Патрика Шика в бомбардирской гонке турнира.

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А вот Испания снова не смогла выиграть, поделив очки с Польшей. На гол Альваро Мораты ответил Роберт Левандовски. "Фурия Роха" и поляки до сих пор идут без побед, оказавшись на краю пропасти перед последним туром.

А вот Италия имеет шанс установить рекорд в игре с Уэльсом по продолжительности собственной беспроигрышной серии. Это может быть 30-й поединок подряд без поражений для "Скуадры Адзурры". В этой же группе А Швейцария 20 июня сыграет с Турцией – обоим командам нужна победа, чтобы надеяться на выход из группы.