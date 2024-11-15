Балаж Тот повредил лодыжку во время тренировки в начале этой недели и ему придется пропустить следующие два матча против Нидерландов и Германии. Он был одним из двух сменщиков Петера Гулачи, который получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов за РБ Лейпциг против Селтика.

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Ожидается, что в матчах с Нидерландами (16 ноября) и Германией (19 ноября) ворота сборной Венгрии будет защищать 33-летний вратарь Ференцвароша Денеш Дибуш. Как информирует Voetbal International, травмированного Тота в заявке национальной команды на предстоящие матчи заменил неопытный в международном футболе Патрик Демьен из МТК.

Сборная Венгрии занимает 3-е место в своей группе дивизиона А Лиги наций, уступая вторую строчку "оранье" по дополнительным показателям.

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