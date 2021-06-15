Венгрия – Португалия – 0:3 – видео голов и обзор матча
Венгрия и Португалия встречались в 1 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия – Португалия.
Несмотря на тотальную доминацию португальцев, мяч упорно не летел в ворота сборной Венгрии.
Роналду стал абсолютным рекордсменом Евро за голами, оставив позади легендарного француза
Уже после перерыва именно хозяева открыли счет, но из-за офсайда гол был отменен. Все же подопечные Сантуша дожали соперника, устроив голепад в конце встречи. Дублем отличился Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром в истории Евро.
Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.
Португалия на последних минутах устроила разгром Венгрии – Роналду оформил дубль и вошел в историю Евро