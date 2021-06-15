Венгрия и Португалия встречались в 1 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Венгрия – Португалия.

Несмотря на тотальную доминацию португальцев, мяч упорно не летел в ворота сборной Венгрии.

Роналду стал абсолютным рекордсменом Евро за голами, оставив позади легендарного француза

Уже после перерыва именно хозяева открыли счет, но из-за офсайда гол был отменен. Все же подопечные Сантуша дожали соперника, устроив голепад в конце встречи. Дублем отличился Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.

Португалия на последних минутах устроила разгром Венгрии – Роналду оформил дубль и вошел в историю Евро