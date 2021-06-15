Противостояние между сборными Венгрии и Португалии уже можно назвать классикой Евро. В 2016 году эти команды тоже оказались в одной группе – в личной встрече они расписали феерическую ничью со счетом 3:3, причем "селесао" тогда вышли в плей-офф только с третьего места (а венгры стали первыми). Сейчас же им нужна исключительно победа, ведь в следующих двух турах прийдётся встретиться с Францией и Германией. Набранные в сегодняшней встрече очки рискуют стать единственными для мадьяр и португальцев на групповом этапе.

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Венгры трудно пробивались на турнир. В квалификации к Евро подопечные Марко Росси заняли четвертое место в группе, пропустив вперед Словакию, Уэльс и Хорватию (одну скромную и две проблемные сборные), но плей-офф Лиги наций выручил команду – там мадьяры победили Исландию, причем до 88-й минуты они горели со счетом 0:1. Победный гол в компенсированное время забил Собослай, который был ярким футболистом и получил вызов в РБ Лейпциг, однако в 2021 году Доменик не смог оправиться от травм. От заявки нападающий отказался сам.

Его потеря чрезвычайно тяжелая для Венгрии и всего чемпионата Европы. Без него футбол мадьяр выглядит скучно – Марко Росси ставит "автобус" с пятью защитниками и забрасыванием от Орбана на Шалая. Впрочем, эта тактика приносит им успех. После победного поединка с исландцами сборная ни разу не проиграла, расписав ничьи с Сербией (1:1), Польшей (3:3) и Ирландией, разбив Турцию (2:0) и переехав Андорру, Кипр и Сан-Марино. Словом, венгры простенькие, но эффективные в своей игровой стихии.

Португалия вышла на турнир со второго места, набрав 1 очко в противостоянии с Украиной и расписав ничью с Сербией дома – да и в Белграде все могло завершиться фиаско "селесао". Несмотря на эти результаты, общее впечатление от футбола чемпионов Европы осталось положительным. Подопечные Фернанду Сантуша демонстрировали тактическую гибкость, создавали приличное количество моментов и не имели серьезных проблем с реализацией. Минус заключался в том, что практически всем соперникам команда позволяла играть, однако идеальных грандов на этом Евро почти нет.

Футбол португальцев трудно назвать эффектным, но он невероятно эффективен. На финальном турнире Лиги наций-2019 "селесао" ликовали, одержав победы над сборными Швейцарии (3:1) и Нидерландов (1:0), а в течении последнего года чемпионы Европы потерпели всего одно поражение – от чемпиона мира дома (0:1) . В Париже подопечные Фернанду Сантуша расписали нулевую ничью, то же самое они дважды провернули с испанцами, а Хорватии и Швеции за два матча команда отгрузила 7 и 5 голов соответственно. В марте Португалия немного забуксовала, получив минимальную победу над Азербайджаном и потеряв очки с сербами в квалификации к Евро, но уже перед Евро коллектив выглядел уверенно, разгромив Израиль и удержав "нули" в Мадриде.

Главным оружием "селесао" является чрезвычайно мощный и разноцветный состав. Кроме Роналду, которому осталось 6 голов до статуса лучшего бомбардира в истории сборных, есть грозная атакующая тройка из АПЛ – Бруну Фернандеш за год побил едва ли не все рекорды результативности в Европе, Бернарду Силва стал чемпионом и финалистом ЛЧ, а Жота постепенно выигрывает конкуренцию в Ливерпуле . А это мы еще о Фелише с Атлетико не упоминаем, хотя в других линиях все тоже шикарно – есть лучший игрок АПЛ (Диаш), есть суперагрессивные фулбэки (Геррейро и Канселу), есть чрезвычайно высокая вариативность в центре поля.

Все это созвездие позволяет Португалии быть тактически гибким коллективом. Команда умеет играть в разных игровых моделях: с Роналду это более закрытый коллектив с контратаками, без него – агрессивная прессинг-машина с высокой динамикой. В этой группе "селесао" понадобятся оба варианта.

Кадровая ситуация

Венгрия перед Евро-2020 потеряла нападающего Собослая и центрбэка Кальмара. Эти пробоины являются серьезными, однако после формирования заявки проблем с составом не возникало. Правда, пресса сообщала о небольшом повреждении Роланда Салаи, однако сейчас с ним все в порядке.

Португалии повезло меньше. Канселу, который устроил перформанс с Израилем за несколько дней до чемпионата Европы, подхватил коронавирус и уже покинул расположение сборной. Вместо него приехал Далот, недавно дошел до финала молодежного Евро. Других потерь "селесао" не имеют.

Ориентировочные составы на матч Венгрия – Португалия

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Шалай – Него, Надь, Кляйнхайслер, Холендер – Саллаи – Николич, Адам Шалай

Португалия: Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейро – Бруну Фернандеш, Данилу Перрейра, Карвалью – Бернарду Силва, Роналду, Жота

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Фаворит в этой паре очевиден. Конечно, в родных стенах венгры получат определенный кураж, но прямо сейчас расклад выглядит бесперспективно – оборона "селесао" сдерживала атаки Испании, Нидерландов и Франции, поэтому вряд ли забросы Орбана на Шалая станут для банды Диаша и Пепе проблемой. Ну а об атаке гостей даже и говорить нечего – гол в ворота Гулачи будет только вопросом времени.

Вряд ли стоит ожидать какого-то разгрома, да и вообще матч не обещает ярких хайлайтов. Венгрия закроется, а Португалия не станет форсировать события – это будет трудовой поединок, где игровая дисциплина, тактическая гибкость и качество реализации получат решающее значение. В этих аспектах подопечные Фернанду Сантуша сильнее на несколько порядков, поэтому стоит без сомнений ставить на победу "селесао".

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