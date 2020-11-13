Квалификация Евро-2020, финал

Венгрия – Исландия – 2:1

Голы: Него, 88, Собослай, 90+2 – Г. Сигурдссон, 10

Северная Ирландия – Словакия – 1:2

Голы: Шкриньяр, 87 (автогол) – Куцка, 17, Дюриш, 110

Сербия – Шотландия – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Йович, 90 – Кристи, 52

Квалификация Евро-2020 вышла на финишную прямую. В матче между Венгрией и Исландией в Будапеште решалось, кто отправится в группу смерти к Португалии, Франции и Германии. Первый тайм встречи оказался равным и динамичным, но хозяева на старте немного нервничали. За это их наказал Сигурдссон, который пробил со штрафного под перекладину на 10-й минуте – голкипер Гулачи попытался поймать мяч, однако выпустил его из рук в ворота. 0:1. До перерыва счёт не изменился.

Во втором тайме матч также был ровным и веселым. Венгры отчаянно пытались отыграться, а исландцы регулярно ловили их на контратаках. В таком ключе матч дошел до 87-й минуты, пока хозяева не отыгрались усилиями Него, которого выпустили на замену. Казалось, что поединок перейдет в овертайм, но в компенсированное время рывок Собослая по центру завершился мощным дальним ударом – мяч попал в штангу, а от нее влетел в сетку. 2:1! "Викинги" капитулировали. Венгрия выходит на Евро.

Северная Ирландия в Белфасте принимала Словакию. Победитель этой пары попал бы в квартет к Испании, Швеции и Польше. Гости лучше начали поединок и забили быстрый гол – на 17-й минуте Куцка перехватил неудачную скидку Сэвила назад, вышел один на один с Пикок-Фареллом и расстрелял ближний угол. 0:1. Ирландцы огрызнулись серией дальних ударов, но качественных моментов в первом тайме команды не создали.

Во втором тайме хозяева серьезно прибавили в активности. Некоторое время словаки держались на равных, но постепенно они забыли об атаках, начав удерживать счёт. За это они поплатились на 87-й минуте, когда очередное наступление ирландцев завершилось прострелом с правого края штрафной – Шкриньяр срезал мяч в ворота. 1:1.

Матч перешел в овертайм. В первом из них небольшое преимущество имели хозяева, но в середине второго словаки нанесли роковой удар – это Дюриш принял мяч после удачного отскока и выстрелил метров с 19-ти под ближнюю штангу. 1:2! Северная Ирландия так и не отыгралась. Словакия шагает на Евро-2020.

Сербия в Белграде встречалась с Шотландией – победитель попал бы группу к Англии, Хорватии и Чехии. Хозяева считались очевидными фаворитами, но в первом тайме ни у них, ни у гостей интересных моментов не возникало. Через семь минут после перерыва шотландцы неожиданно вышли вперёд усилиями Кристи, которому удался удар с линии штрафной в правый нижний угол – 0:1.

Казалось, что сербы пойдут в атаку и прижмут соперника, но гости выглядели интереснее. У хозяев мало что получалось, поэтому проход шотландев казался вполне вероятным – впрочем, островитяне не смогли удержать концентрацию до финального свистка. На 90-й минуте хозяева заработали угловой, Младенович исполнил подачу, а Йович замкнул ударом головой с отскоком от газона – 1:1.

Матч перешел в овертайм, однако голов в нем не забивали. Все решилось в серии пенальти – все футболисты, кроме Митровича, забили. Удар Александара парировал голкипер. Шотландия возвращается на большие турниры!