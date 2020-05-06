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Венгрия официально приняла дату возобновления сезона – команды Реброва и Петряка сыграют одними из первых

08:52 12 Читати українською
Венгрия официально приняла дату возобновления сезона – команды Реброва и Петряка сыграют одними из первых
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Количество европейских чемпионатов, которые настроены проводить матчи уже в мае, постепенно растет.

Венгрия готовится провести первые поединки 23 мая, информирует сайт местного футбольного союза.

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Сначала будут сыграны оба матча полуфиналов Кубка Венгрии – 23 и 27 мая. До этой стадии добрался и Фехервар Ивана Петряка, поэтому команда украинского вингера вернется в бой одной из первых. Ференцварош Реброва из Кубка вылетел, однако он также будет играть в указанные даты. Действующий чемпион должен компенсировать два тура чемпионата, которые не успел провести перед остановкой. А плановый 26 тур для всех команд состоится 30 мая – именно эту дату можно считать полноценным возобновлением сезона в Венгрии.

Напомним, ранее Польша и Чехия также объявили о своих планах проведения матчей в конце мая.

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Мир Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар
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