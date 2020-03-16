Венгрия официально остановила чемпионат

Евро-2020 — 16 март 281
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Когда Украина сыграет Евро-2020 – бывший наблюдатель УЕФА озвучил новую дату, подтвержденную из нескольких стран
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Рівень загрози – червоний: на Карибах відбулося історичне КласикоОвертайм — 16 март 208
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"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонівУкраина — 16 март 642
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"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипомИнтервью — 16 март 491
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Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусуМир — 16 март 369