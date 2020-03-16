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Венгрия официально остановила чемпионат

16 марта 23:27 8 Читати українською
Венгрия официально остановила чемпионат
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Венгрия присоединилась к целому ряду европейских стран, которые приостановили внутренние чемпионаты.

Федерация футбола Венгрии объявила об остановке местного первенства на своем официальном сайте.

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Организация пока не сообщила срок этой паузы, но обратилась к клубам с просьбой остановить и тренировочный процесс.

Напомним, лидером чемпионата является Ференцварош под руководством Сергея Реброва, а в составе команды выступают Игорь Харатин и Александр Зубков. Вторую строчку занимает Фехервар – за команду выступает Иван Петряк.

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