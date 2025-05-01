– Кажется, Польша, наверное. А нет, может, даже Венгрия. Венгрия очень-очень охочая до украинских детей, очень легко дают им паспорта, гражданство. Если видят, что у них есть потенциал, то дают паспорта. Поэтому надо очень отслеживать. Человек же ищет, где ему лучше. Наличие венгерского паспорта дает им какие-то профиты.

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– Но за украинскую сборную они потом могут играть?

– Да. Это же футбольное гражданство – это немножко другое. Уже есть несколько примеров. Ребенок имеет венгерский паспорт, мы им звоним, есть ли желание играть за сборную Украины – "Конечно, конечно, да, я готов играть". То есть наличие паспорта другой страны никак не влияет на его желание играть за сборную Украины.

– Это не выглядит так, что у вас нет козырей? Вы бьете только на патриотичность?

– А что мы еще можем бить в этом случае? Если юноше предлагают играть за сборную Испании, на что мы можем? Только патриотизм. Сейчас мы становимся страной, где тысячи детей будут играть за границей. Как мы раньше смотрели на Хорватию или Албанию. Спрашивал у албанцев, как они убеждают играть за Албанию, а не Швейцарию. Ответ – только патриотизм, – сказал Михайленко для YouTube-канала ТРЕНДЕЦ.

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