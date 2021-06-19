В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы встречались команды Венгрии и Франции. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Матч 2-го тура Евро-2020 Венгрия – Франция начался в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Французы владели инициативой в первом тайме, но в компенсированное время забила именно Венгрия. Аттила Фиоло ударом с носка из пределов штрафной поразил ближний угол ворот Льориса, шокировав чемпионов мира.

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