Венгрия – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Венгрии в домашнем поединке Евро-2020 принимает Францию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Евро-2020 Венгрия – Франция начнётся в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Венгрия – Франция: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Салай – Него, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиола – Шаллаи, Адам Салай.
Запасные: Дибус, Богдан, Ланг, Кечкеш, Чери, Холендер, Ловренчич, Р.Варга, Шигер, Варга, Николич, Шён.
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Динь – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толиссо, Сиссоко, Эрнандес, Дюбуа, Кунде, Тюрам.
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