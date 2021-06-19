Действующие чемпионы мира и финалисты прошлого домашнего Евро к этому континентальному первенству подошли в статусе главного фаворита. У Дидье Дешам едва ли не самый богатый выбор исполнителей, но он делает ставку на проверенных бойцов. Главным сюрпризом, безусловно, стал вызов Карима Бензема. Хотя, если бы Оливье Жиру провел более яркий клубный сезон, кто знает, состоялось бы долгожданное возвращение или нет.

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Французам уже со старта Евро-2020 пришлось доказывать свои амбиции. Нынешняя Германия переживает кризис, это так. Но это все еще сборная очень высокого уровня, что мы и увидели четыре дня назад на Альянц Арене. Бундестим уступила минимально – в свои ворота забил Матс Хуммельс. Однако Франция наработала на большее. Стоит вспомнить хотя бы отмененные голы Мбаппе и Бензема. "Ле блё" провели очень интенсивную игру, которую контролировали от начала и до конца. Мы увидели команду, которая способна самостоятельно определять, сколько усилий нужно отдать для победы.

Результат первого тура делает Францию ​​хозяйкой положения. Победа сегодня гарантированно выведет в плей-офф и позволит в последнем туре самостоятельно решать судьбу первого места. Кроме того, грозному атакующему трио пока не удалось отличиться голами. Встреча с главным аутсайдером группы – прекрасная возможность исправить ситуацию. Можно не сомневаться, что Гризманн, Мбаппе, Бензема и, возможно, даже Жиру сделают для этого все необходимое.

В свою очередь, Венгрия оказалась в идеальных условиях. Команда играет на домашнем стадионе (единственном, где пускают 100% зрителей), а в соперниках сборные, с которыми невыход из группы никто не назовет позором. Однако Марко Росси и его ребята не собираются сдаваться в милось гигантов. Португалия уже почувствовала это на себе. Три гола в последние 10 минут с учетом компенсированного времени совершенно не отражают картины. Хозяева Пушкаш Арены изрядно попортили нервы Роналду и компании. Лишь недостаток опыта и короткая скамейка запасных не позволили разжиться очками.

Венгры прогнозируемо играют низко, делая ставку на контратаки. Они, кстати, получаются даже очень неплохо. Единственная проблема -– реализация. Адам Салай выполняет огромный объем работы, а вот хладнокровия ему не хватает. В конце концов, такое расточительство можно списать на случай, ведь в матчах накануне Евро-2020 и в поединках Лиги наций Венгрия брала свое прежде всего благодаря эффективности. Словом, Франция должна сохранять бдительность, ибо наказание за потерю концентрации может быть молниеносным.

Кадровая ситуация

После первых матчей кардинально ничего не изменилось. СМИ сообщают о повреждении у полузащитника Даниэля Газдага, но игрок Филадельфии и против Португалии не попал даже в заявку. Поэтому Марко Росси, который не любит прибегать к ротации, не имеет особых проблем с определением стартового состава.

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Похожая ситуация наблюдается и в противоположном лагере. За два дня до игры Дидье Дешам позволил покинуть расположение команды Кингсли Коману. У вингера Баварии вот-вот должен родиться ребенок, и он поехал домой, чтобы поддержать жену. В конце концов, всю игру со сборной Германии Коман просидел на скамейке запасных. Сообщалось, что Кингсли должен вернуться к матчу против Венгрии. Так и произошло – вчера вечером он уже тренировался вместе со всеми на базе Баварии.

Венгрия – Франция: ориентировочные составы на матч

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Шалай – Фиоло, Ловренчич, Надь, Кляйнхайслер, Шефер – Саллаи, Адам Шалай

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Бензема, Мбаппе.

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Фаворит противостояния очевиден. Однако, это не означает, что Венгрия выйдет просто отбывать номер. Как показал опыт предыдущего матча, поддержка родных трибун и желание самой команды способны создать немало проблем записной фавориту. Пока хватит сил, подопечные Марко Росси будут интенсивно и самоотверженно отбиваться, оставляя сопернику мало пространства для маневра. Сломать этот план может только "быстрый гол".

Франция точно будет давить с первых минут, но будет делать это с умом. Несмотря на наличие суперзвезд в нападении, Дидье Дешам научил своих подопечных действовать прагматично. Разница в классе рано или поздно даст о себе знать – вряд ли Венгрии удастся избежать нового разгрома, но для этого французам придется изрядно потрудиться. В то же время "Ле блё" не имеют права побеждать тускло. Дело даже не столько в личных амбициях Мбаппе, Бензема или Гризманн. Франция должна лишить критиков малейших шансов говорить о кризисе.

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