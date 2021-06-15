Власти Венгрии открыли ворота Пушкаш Арены для всех владельцев билетов.

67 тысяч болельщиков пришли на матч группового этапа Евро-2020 Венгрия – Португалия.

Венгрия – Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

УЕФА разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решение о возможных ограничениях из-за COVID-19, и Венгрия стала единственной страной-хозяйкой, кто дал зеленый свет на 100% заполнение трибун.

Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.

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