Венгрия – Португалия: фанаты полностью заполонили трибуны – кадры, по которым скучали больше года
20:45 - Читати українською
Власти Венгрии открыли ворота Пушкаш Арены для всех владельцев билетов.
завершено
Рафаэл Геррейро 84’
Криштиану Роналду 90+2’
84’ Рафаэл Геррейро
90+2’ Криштиану Роналду
67 тысяч болельщиков пришли на матч группового этапа Евро-2020 Венгрия – Португалия.
Венгрия – Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
УЕФА разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решение о возможных ограничениях из-за COVID-19, и Венгрия стала единственной страной-хозяйкой, кто дал зеленый свет на 100% заполнение трибун.
Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.
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