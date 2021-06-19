Венгрия – Франция: Гризманн назвал специфическую причину ничейного результата
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа против Венгрии.
"Из-за зрителей игра получилась тяжелой. Мы отвыкли играть при полных трибунах. Поле было сухим, было жарко. Но мы и до матча знали, что так будет. На протяжении игры у нас почти не было свободных зон, и мы не могли реализовать свои моменты.
Венгрия – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча
За это мы и поплатились. На Евро играют сильные сборные с хорошими футболистами, а также против Венгрии трудно. Против Португалии предстоит сыграть качественно, тщательно поработать. Но я уверен в наших силах и знаю, что мы выйдем в плей-офф", – приводит слова Гризманна AS.
Напомним, сборная Франции неожиданно потеряла очки в матче с Венгрией (1:1). "Ле Блё" набрали 4 очка и остаются лидером группы F, тогда как Германия и Португалия имеют по 3 пункта.