"Из-за зрителей игра получилась тяжелой. Мы отвыкли играть при полных трибунах. Поле было сухим, было жарко. Но мы и до матча знали, что так будет. На протяжении игры у нас почти не было свободных зон, и мы не могли реализовать свои моменты.

Венгрия – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

За это мы и поплатились. На Евро играют сильные сборные с хорошими футболистами, а также против Венгрии трудно. Против Португалии предстоит сыграть качественно, тщательно поработать. Но я уверен в наших силах и знаю, что мы выйдем в плей-офф", – приводит слова Гризманна AS.

Напомним, сборная Франции неожиданно потеряла очки в матче с Венгрией (1:1). "Ле Блё" набрали 4 очка и остаются лидером группы F, тогда как Германия и Португалия имеют по 3 пункта.

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