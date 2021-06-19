"Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Считаю, тот факт, что ими руководит итальянский тренер, говорит о многом!

Венгрия – Франция: анонс матча Евро-2020

Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотверженность, что и против Португалии. Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая задача", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Венгрия – Франция начнется в Будапеште сегодня в 16:00 по киевскому времени. В первом туре хозяева разгромно проиграли португальцам, а "трехцветные" минимально одолели Бундестим.

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