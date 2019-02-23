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Венглинский: Динамо должно проходить Челси при должном стечении обстоятельств

08:26 66 Читати українською
Венглинский: Динамо должно проходить Челси при должном стечении обстоятельств
Олег Венглинский / Фото ФК Динамо

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Олег Венглинский поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 Лиги Европы для киевлян.

"Динамовцы при должном стечении обстоятельств, при определенном фарте, должны эту команду проходить.

Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1/8 финала Лиги Европы

Все будут хотеть проявить себя, для динамовцев это будет хорошая возможность посмотреть, чего они стоят на сегодняшний день. Хорошая лакмусовая бумажка, проверка на прочность и коллектива, и тренера, который создает, если уж не создал, команду по своему видению.

Рано или поздно с подобным соперником пришлось бы столкнуться", – цитирует Венглинского Footboom.

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Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

Челси
до матча
12
дн
:
11
час
:
50
мин
Динамо Киев
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