Венглинский: Динамо должно проходить Челси при должном стечении обстоятельств

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Олег Венглинский поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 Лиги Европы для киевлян.

"Динамовцы при должном стечении обстоятельств, при определенном фарте, должны эту команду проходить.

Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1/8 финала Лиги Европы

Все будут хотеть проявить себя, для динамовцев это будет хорошая возможность посмотреть, чего они стоят на сегодняшний день. Хорошая лакмусовая бумажка, проверка на прочность и коллектива, и тренера, который создает, если уж не создал, команду по своему видению.

Рано или поздно с подобным соперником пришлось бы столкнуться", – цитирует Венглинского Footboom.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря