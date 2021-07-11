"Я буду болеть за сборную Англии. Англичане – это давление, мощь, замечательная фланговая игра, очень напоминает мне забытый уже футбол в исполнении Динамо времен Валерия Лобановского. Мне такая игра импонирует. Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и стать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец взять трофей. Вообще, в сборной Англии просто сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года!

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Кейн встретится со стеной, состоящий из Кьеллини и Бонуччи. Также будет очень интересное противостояние Кейн-Кьеза, которые могут теперь в личной встрече выяснить, кто лучший. На стороне сборной Италии и замечательная тактическая школа. Но скамейка запасных явно лучше у англичан. После замен сборная Англии не теряет свою игру, а вот Италия явно теряет после того, как с поля уходят Инсинье и другие лидеры", – цитирует Венглинского Команда 1.

Напомним, уже сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.

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