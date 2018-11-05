Венглинский: Шахтер понимает, что случайно обыграл Динамо

По мнению экс-форварда Динамо и сборной Украины Олега Венглинского, Динамо не заслуживало поражения в матче 14 тура УПЛ против Шахтера.

"Мы увидели очень хороший матч, как по накалу страстей, так и по содержанию, по наполнению. По таких матчах мы видим уровень нашего чемпионата. Ну и развязка... То, что произошло в концовке, по ходу матча невозможно было предположить .

Шахтер – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

По игре динамовцы не заслуживали поражения. Но в футболе так бывает: не всегда хорошая игра приносит положительный результат.

Тайсон, который вышел на замену и травмированный Марлос для "горняков" больше, чем полкоманды. Без них у Шахтера только контроль мяча, без обострения и моментов.

В прошлых матчах киевляне выигрывали, но игру показывали не слишком хорошую. А эта игра стала откровением для всех, в том числе для болельщиков и Паулу Фонсеки. Они прекрасно понимают, что выиграли они, можно сказать, случайно. Да, любая победа – не случайная, но тем не менее у них не было столько предпосылок для этой победы.

А динамовцы, наоборот, создавали моменты, и только плохая их реализация не позволила праздновать успех", – сказал он в эфире программы "Профутбол".

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