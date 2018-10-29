Венглинский: Шахтер опустили с небес на землю, они не одолеют Арсенал-Киев одной левой

Экс-игрок Динамо Олег Венглинский не считает Шахтер очевидным фаворитом в матче 13-го тура чемпионата Украины против Арсенал-Киев.

"С приходом Вячеслава Грозного, игра Арсенала перевоплотилась. Они сразу обыграли участника Лиги Европы, который, правда, подходил к игре эмоционально опустошенным после драмы в игре со Спортингом. Но уже в матче со Львовом у "канониров" не было видно того пыла . А это говорит о том, что на одном желании далеко не уедешь, начались серые будни.

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Шахтер после крупного проигрыша от Манчестер Сити в Лиге чемпионов, опустился с небес на землю. Игра с англичанами показала, что "горняки" зависимые от трех бразильцев – Исмаили, Тайсона и Марлоса. Двух последних не было, и игры как таковой, от оранжево-черных мы не увидели. И последние поединки в чемпионате говорят о том, что одной левой Шахтеру победить не удастся", – цитирует Венглинского издание Команда 1.

Напомним, следующий матч Шахтер проведет против Арсенал-Киев сегодня, 27 октября, начало в 17:00.

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