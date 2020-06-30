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Венглинский раскритиковал привлечения иностранных тренеров в украинский футбол

06:30 - Читати українською
Венглинский раскритиковал привлечения иностранных тренеров в украинский футбол
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото УАФ

Тренер Динамо U-19 Олег Венглинский выступил против привлечения иностранных специалистов на примере ассистентов сборной Украины и СК Днепр-1.

"Я негативно к этому отношусь, потому что это ставит под сомнение квалификацию главного тренера. Теперь стоять в стороне, открыть рот и слушать, что он будет рассказывать, ты же главный тренер.

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У нас очень хорошая тренерская школа. Не нужно смотреть и поглощать каждый взгляд этих заезжих специалистов, которые в свое время, возможно, даже в футбол немного поиграли. Они начинают зомбировать наших тренеров, которые затем начинают мыслить критериями... Делать все под копирку. Они приходят тренерами по физподготовке, а потом считают себя кем?

Можно поехать и поучиться, взять что-то для себя. Но приводить и потом стоять в стороне, раскрыть рот и слушать, как он руководит твоей же командой – мне трудно это принимать", – сказал Венглинский в эфире программы Профутбол.

Напомним, в национальной команде Украины и СК Днепр-1 помощниками главных тренеров работают итальянские специалисты.

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Олег Венглинский СК Днепр-1 СК Днепр-1 Украина Украина
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