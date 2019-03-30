Венглинский подытожил старт сборной Украины в отборе Евро-2020

Футбольный эксперт Олег Венглинский прокомментировал результаты и игру сборной Украины в матчах против Португалии и Люксембурга.

"Игра с Португалией со стороны Украины была хорошего качества. Удалось взять очки, поэтому сборную можно похвалить. Что касается второго матча, то, конечно, нельзя отрицать очевидное, что нашей команде повезло. В данной ситуации на первый план выходит результат. Мы возглавили группу, и теперь все зависит от нас.

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Принимаем дома Сербию, потом Люксембург. Думаю, игра с сербами будет одной из ключевых, и в случае положительного результата мы можем смело посматривать на первое место в группе. Все будут бороться, но у нас достаточно домашних матчей, чтобы набрать максимум очков.

Конечно, после Португалии всем хотелось более уверенной и более зрелой победы в Люксембурге. Но, наверное, отдали много сил в Лиссабоне. Психологически были не в лучшем состоянии, плюс ротация дивидендов нашей сборной не принесла. Думаю, тренеры больше рассчитывали на тех ребят, которым дали возможность проявить себя. Но и Люксембург, конечно, показал себя с хорошей стороны.

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Многие записали эту сборную в аутсайдеры, но она еще много кому попьет крови с таким качеством игры. Хорошо, что Украина победила. Это как раз тот случай, когда игра забывается, а результат остается", – цитирует Венглинского Команда 1.