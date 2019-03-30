Венглинский оценил перспективы Косовского в Ворскле

Эксперт программы Профутбол Олег Венглинский прокомментировал назначение Виталия Косовского на должность главного тренера полтавской Ворсклы.

"Что касается отставки Сачко и прихода на пост главного тренера Виталия Косовского, то Сачко оставил большой след в истории клуба. У всех Ворскла ассоциировалась с Сачко. Хорошего он сделал для команды предостаточно. Но в клубе, видимо, посчитали, что надо перевернуть страницу и доверили пост Виталию Косовскому.

Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды

Мы с ним работали в юношеских командах Динамо. Очень перспективный и амбициозный тренер, который созрел для такой работы. Он готов себя проявлять и у него есть хороший шанс. Он любит футбол, переживает за свое дело. Думаю, он даст новый импульс команде в развитии и попытается в кратчайшие сроки наладить микроклимат в команде и пригасить грустные настроения в коллективе.

Надеюсь, он найдет общий знаменатель с руководством клуба и в вопросе финансирования команды. В противном случае ему тоже будет тяжело вернуть Ворсклу в лидеры украинского чемпионата", – цитирует Венглинского Команда 1.

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