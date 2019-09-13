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Венглинский назвал ключевой матч Украина в отборе на Евро-2020 – это не Португалия

10:08 186 Читати українською
Венглинский назвал ключевой матч Украина в отборе на Евро-2020 – это не Португалия
Сборная Украины / Reuters

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский оценил шансы "желто-синих" на выход на Евро-2020.

"Не знаю, как нужно постараться, чтобы в нынешней ситуации в отборочной группе не попасть в финальную часть Евро-2020. Уверен, что в последних трех матчах сборной Украины по силам взять очки в каждом из поединков.

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Важнейшим сейчас становится домашний матч с Литвой. Не в обиду литовцам, но Украина просто обязана побеждать. Этого будет достаточно для решения главной задачи.

На сегодняшний день сборная Сербии нам не конкурент, а первое место сборная Украины разыграет с португальцами, которых мы будем принимать дома. Но опять же, надеюсь, что до этого поединка для команды Андрея Шевченко все будет решено", – поделился Венглинский в комментарии Команда№1.

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Португалия Португалия Сербия Сербия Украина Украина Литва Литва Евро-2020
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