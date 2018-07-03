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Венглинский: Месси и Роналду еще сыграют за свои сборные

13:10 48 Читати українською
Венглинский: Месси и Роналду еще сыграют за свои сборные
Криштиану Роналду / фото: ФИФА

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский подвел итог ЧМ-2018 для двух топ-звезд европейского футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"На таком форуме, как чемпионат мира, индивидуальные заслуги футболистов уходят на второй план. Мне кажется, каждый из них свои индивидуальные достижения обменял бы на командные успехи, чтобы их сборные прошли по турнирной сетке ЧМ как можно дальше.

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Если сравнивать итоги чемпионата мира непосредственно для Роналду и Месси, то для португальца они вышли немного лучше. Качество игры у Роналду на групповом этапе была лучше, чем у аргентинца.

Самостоятельно ни Месси, ни Роналду уже не могут обыграть соперников. Это показал матч аргентинцев с хорватами, когда Модрич и Ракитич "съели" Месси, затем была игра Аргентины с Францией, и игра Португалии с Уругваем. На Роналду и Месси постоянно "висело" по два соперника.

Мне кажется, что тренеры сборных Португалии и Аргентины будут пытаться приглашать в сборную Месси и Роналду до последнего. Как сказал Марадона, сборная Аргентины без Месси является командой среднего уровня. Роналду тоже определяет игру у португальцев. Поэтому они в сборной еще сыграют, так как могут помочь командам индивидуальными качествами", – цитирует Венглинского zbirna.com.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Аргентина Аргентина Олег Венглинский Уругвай - Португалия Франция - Аргентина
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