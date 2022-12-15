"Венгеру промыли мозги, он делает идиотские заявления", – наставник сборной Норвегии шокирован поведением легенды
Главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен подверг критике директора по развитию инициатив ФИФА Арсена Венгера.
"Мы годами равнялись на Арсена Венгера. Страшно видеть, как ему каким-то образом промыли мозги. Он делает идиотские заявления. Вообще страшно. Футбольный мир поляризуется. Боюсь, что этот процесс продолжится", – цитирует Сольбаккена издание SportBuzzer.
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Венгер последние годы работает на ФИФА, отстаивая жадные интересы организации. Арсен продвигал идею чемпионата мира каждые два года. Бывший тренер Арсенала был подвергнут серьезной критике за поддержку ЧМ-2022 в Катаре.
Норвегия – один из главных протестантов против ФИФА на уровне с Данией и Германией. Сборная во главе с Холандом призывала бойкотировать Мундиаль в Катаре.
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