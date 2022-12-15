"Мы годами равнялись на Арсена Венгера. Страшно видеть, как ему каким-то образом промыли мозги. Он делает идиотские заявления. Вообще страшно. Футбольный мир поляризуется. Боюсь, что этот процесс продолжится", – цитирует Сольбаккена издание SportBuzzer.

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Венгер последние годы работает на ФИФА, отстаивая жадные интересы организации. Арсен продвигал идею чемпионата мира каждые два года. Бывший тренер Арсенала был подвергнут серьезной критике за поддержку ЧМ-2022 в Катаре.

Норвегия – один из главных протестантов против ФИФА на уровне с Данией и Германией. Сборная во главе с Холандом призывала бойкотировать Мундиаль в Катаре.

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