Венгер удивлен похвалой от Моуринью

Экс-тренер Манчестер Юнайтед после своего увольнения не скупится на комплименты бывшим "врагам".

"Арсен – один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его", – цитирует Моуринью The Telegraph.

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Экс-тренер Арсенала не замедлил с ответом.

"Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее", – заявил Венгер.

Напомним, тренеры не раз "воевали" в словесных перепалках во время матчей своих команд в английских турнирах.

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