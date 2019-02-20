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Венгер удивлен похвалой от Моуринью

06:00 72 Читати українською
Венгер удивлен похвалой от Моуринью
Арсен Венгер и Жозе Моуринью / Фото The Independent

Экс-тренер Манчестер Юнайтед после своего увольнения не скупится на комплименты бывшим "врагам".

"Арсен – один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его", – цитирует Моуринью The Telegraph.

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Экс-тренер Арсенала не замедлил с ответом.

"Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее", – заявил Венгер.

Напомним, тренеры не раз "воевали" в словесных перепалках во время матчей своих команд в английских турнирах.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Арсен Венгер Арсен Венгер
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