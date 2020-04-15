Венгер завершил свою автобиографическую книгу – известно название и дата презентации

Легендарный тренер Арсенала Арсен Венгер в ближайшее время представит свою автобиографию.

"Моя жизнь в красно-белом" – именно так будет называться автобиография Арсена Венгера, сообщает Get French Football News.

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70-летний французский специалист презентует книгу 20 октября, а сейчас можно сделать предварительный заказ экземпляра.

Напомним, Венгер получил мировую славу благодаря своей работе в Арсенале, который он возглавлял с 1996 по 2018 года.

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