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Венгер завершил свою автобиографическую книгу – известно название и дата презентации

15 апреля 22:58 7 Читати українською
Венгер завершил свою автобиографическую книгу – известно название и дата презентации
Арсен Венгер / Фото Flickr

Легендарный тренер Арсенала Арсен Венгер в ближайшее время представит свою автобиографию.

"Моя жизнь в красно-белом" – именно так будет называться автобиография Арсена Венгера, сообщает Get French Football News.

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70-летний французский специалист презентует книгу 20 октября, а сейчас можно сделать предварительный заказ экземпляра.

Напомним, Венгер получил мировую славу благодаря своей работе в Арсенале, который он возглавлял с 1996 по 2018 года.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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