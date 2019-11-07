Венгер выделил главную причину плохой формы Азара, сравнив звездного бельгийца с лошадью

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мнением относительно посредственных выступлений хавбека Реала Эдена Азара в текущем сезоне.

"Он не похож на парня, который испугается атмосферы в Мадриде. Но у меня нет полной информации, чтобы думать об этом.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

Думаю, дело в физической готовности. Он стал очень тяжелым. Лошадь может весить 500 килограммов, но добавь ей еще два, и она проигает гонку. Этого будет достаточно. Мы еще не видели того Азара, который был в Англии. После травмы он не восстановился физически. Сейчас у него нет той же уверенности, что была в Челси", – цитирует Венгера Goal.

Бельгийский вингер не слишком впечатляет своими результатами после летнего перехода из Челси – всего один гол в 10 матчах за Реал.

"Я сгребал лошадиное дерьмо. Какой из меня аристократ?" Правила жизни Арсена Венгера