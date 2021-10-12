Легендарный тренер Арсен Венгер снова попробует себя в статусе наставника против суперзвездного ПСЖ.

Знаменитый француз вернется к работе тренера в поединке за сезонный Кубок Эр-Рияда, сообщает AS.

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Венгер будет руководить командой, составленной из звезд аравийских Аль-Хиляля и Аль-Насра, а соперником станет суперзвездный ПСЖ. Это подтвердил советник Королевского суда Саудовской Аравии Турки Альшейх в своем личном аккаунте в Twitter. Поединок должен состояться в январе 2022 года, однако точная дата встречи пока неизвестна.

Напомним, Венгер за свою тренерскую карьеру возглавлял Нанси, Монако, Нагоя Грампус, а всемирно известным стал в лондонском Арсенале, в котором проработал 22 года. Специалист трижды становился чемпионом Англии, 7 раз – обладателем Кубка Англии и 7 раз побеждал в Суперкубке Англии.

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