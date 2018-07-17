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Венгер: Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе

16:36 54 Читати українською
Венгер: Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе
Арсен Венгер / Фото theguardian

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер поделился мыслями относительно длительного пребывания в лондонском клубе.

"Возможно, моя самая большая ошибка – это провести 22 года в одном клубе.

Я из тех людей, которые любят часто переезжать. Но я люблю и большие вызовы. Иногда я оказывался узником собственных вызовов", – цитирует Венгера издание RTL.

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Напомним, французский специалист официально покинул Арсенал после 22 лет работы на посту главного тренера "канониров". На его место пришел экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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