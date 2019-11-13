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Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола

18:47 21 Читати українською
Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола
Арсен Венгер / Фото из открытых источников

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер получил неожиданную должность в Международной федерации футбола.

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер назначен на должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Венгер будет заниматься развитием не только мужского, но и женского футбола. Кроме того, 70-летний французский специалист будет участвовать в процессах, связанных с IFAB – организацией, занимающейся изменением и регулированием правил игры в футбол.

Напомним, ранее экс-тренера Арсенала называли одним из основных кандидатов на пост наставника мюнхенской Баварии.

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