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Венгер вернется к работе в течение месяца – специалист выбирает между 4-мя предложениями

14:51 145 Читати українською
Венгер вернется к работе в течение месяца – специалист выбирает между 4-мя предложениями
Арсен Венгер / Фото AP

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер соскучился за футбольными делами и стремится вернуться к работе.

Легендарный тренер "канониров" Арсен Венгер после полугодового отдыха вернется в футбол в течение месяца, сообщает thetimes.

Арсенал заплатил Венгеру и его помощникам 17 млн фунтов компенсации за уход из клуба

По информации издания, специалист неоднократно заявлял в кругу своих близких о том, что соскучился по игре и в ближайшее время планирует вернуться к работе.

Венгер рассматривает сразу 4 предложения, но о каких именно клубах и вакансиях идет речь – неизвестно. Ранее сообщалось, что Арсену предложили руководящую должность в структуре ПСЖ.

Напомним, что после сезона 2017/18 Венгер покинул пост главного тренера Арсенала, который занимал в течение 22 лет.

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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Арсенал Арсенал Англия Арсен Венгер Арсен Венгер
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