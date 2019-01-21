toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Венгер снялся в клипе французского поп-певца

21 января 23:08 82 Читати українською
Венгер снялся в клипе французского поп-певца
Арсен Венгер / Фото: официальный сайт Арсенала

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, который возглавлял лондонский клуб на протяжении 22-х годов, принял участие в клипе известного французского поп-исполнителя Патрика Фьори.

Фьюри, который известен своим участием в постановке "Notre-Dame de Paris", а также представлял Францию на Евровидении в 1993 году, где занял 4 место, в конце 2018 года опубликовал в Youtube клип на песню Les gens qu'on aime (Люди, которых мы любим).

Зидан, Моуринью, Венгер и другие самые громкие тренерские отставки 2018 года

В клипе можно увидеть Арсена Венгера, который сыграл роль одного из его друзей, с которым они встречаются в городе и тепло приветствуются. К слову, после ухода из Арсенала Венгер успел поработать экспертом во время ЧМ-2018.

Раныше сообщалось, что француз может возглавить сборную Катара.

Момент с Венгером - с 2:06

Теги
Франция Видеоновости Арсен Венгер Арсен Венгер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26151 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
0
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук