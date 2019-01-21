Венгер снялся в клипе французского поп-певца

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, который возглавлял лондонский клуб на протяжении 22-х годов, принял участие в клипе известного французского поп-исполнителя Патрика Фьори.

Фьюри, который известен своим участием в постановке "Notre-Dame de Paris", а также представлял Францию на Евровидении в 1993 году, где занял 4 место, в конце 2018 года опубликовал в Youtube клип на песню Les gens qu'on aime (Люди, которых мы любим).

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В клипе можно увидеть Арсена Венгера, который сыграл роль одного из его друзей, с которым они встречаются в городе и тепло приветствуются. К слову, после ухода из Арсенала Венгер успел поработать экспертом во время ЧМ-2018.

Раныше сообщалось, что француз может возглавить сборную Катара.

Момент с Венгером - с 2:06