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Венгер считает, что следует "короновать" Ливерпуль независимо от судьбы сезона

8 мая 22:59 17 Читати українською
Венгер считает, что следует "короновать" Ливерпуль независимо от судьбы сезона
Арсен Венгер / Getty images

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер убежден, что Ливерпуль заслуживает звания чемпиона АПЛ в нынешнем сезоне.

"Юрген Клопп провел замечательную работу, ведь Ливерпуль ждал этот трофей 30 лет. И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от Манчестер Сити, который идет вторым...

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25 очков – просто гигантский отрыв. Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для каждого Ливерпуль – чемпион", – приводит слова Венгера Talk Sport.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя Великобритания вышла на первое место по количеству смертей в Европе от коронавируса.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Арсен Венгер Арсен Венгер
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