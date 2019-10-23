Венгер рассказал о самых трудных периодах в своей карьере

Экс-наставник лондонского Арсенала поделился воспоминаниями о сложности тренерской работы и намекнул на возможное продолжение своей карьеры.

"Карьера моя не окончена, по крайней мере мне трудно представить, что я больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения, но я бы скорее предпочёл делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба.

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Что самое трудное из того, что я пережил в своей профессиональной деятельности? Во-первых, абсолютно все поражения. Когда-то я так мучился из-за проигранного матча, что мне было плохо физически — вплоть до высокой температуры или рвоты. Во-вторых, это мой период в Монако — я познал коррупцию, существовавшую на тот момент во французском футболе, на собственной шкуре. Подробнее говорить не хочу, всё это дело прошлое. Также очень болезненным стало для меня расставание с Арсеналом. Это слишком большой кусок жизни, чтобы вот так взять и переключиться на что-то другое", – рассказал Венгер в интервью изданию Meduza.

Напомним, Арсен Венгер находится без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" тренер работал в течение 22 лет и выиграл 17 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула английской Премьер-лиги.

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