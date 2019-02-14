Венгер рассказал, как чуть не подписал в Арсенал Санчо

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер пытался подписать Джейдон Санчо в столичный клуб.

"Я хотел подписать его с Манчестер Сити, когда он не получал игровой практики. Я пытался заманить Санчо, потому что он из Лондона. Я пытался купить его в Арсенал.

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Он – один из лучших игроков своего поколения. В нем есть что-то, что является частью великих игроков. Вы можете назвать это уверенностью, верой, высокомерием, но это должно быть в Санчо.

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Тем не менее, давление на этих мальчиков с раннего возраста очень большое. Они получают много денег, прежде чем они получают регулярную практику. Это не улучшает их игровой голод", – цитирует Венгера ВeIN Sport.