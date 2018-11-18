toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА НАЦИЙ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Венгер рассказал, как "боролся" с пуховиками

18:05 114 Читати українською
Венгер рассказал, как "боролся" с пуховиками
Арсен Венгер / Фото AFP

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, с которого часто смеялись за его любовь к пуховикам, попытался объяснить недостатки таких курток.

"Пуховики были слишком длинными, и иногда молния не работала. Я много боролся с этим.

"Вернусь к работе 1 января", – Венгер может продолжить карьеру в экзотическом месте

Я осознавал, что находился под пристальным вниманием, когда застегивал пуховик", – цитирует Венгера издание The Irish Sun.

Напомним, французский специалист официально покинул Арсенал после 22 лет работы на посту главного тренера "канониров". На его место пришел экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери.

Ибракадабра, нераскрытый талант Венгера, голеадор из Карабобо – рейтинг самых популярных футболок МЛС

Теги
Арсенал Арсенал Англия Арсен Венгер Арсен Венгер футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
37
мин
Швейцария
21:45
Бельгия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук