Венгер рассказал, как "боролся" с пуховиками

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, с которого часто смеялись за его любовь к пуховикам, попытался объяснить недостатки таких курток.

"Пуховики были слишком длинными, и иногда молния не работала. Я много боролся с этим.

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Я осознавал, что находился под пристальным вниманием, когда застегивал пуховик", – цитирует Венгера издание The Irish Sun.

Напомним, французский специалист официально покинул Арсенал после 22 лет работы на посту главного тренера "канониров". На его место пришел экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери.

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