Венгер прокомментировал возможность назначения на тренерский мостик Милана

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер опроверг информацию о том, что он может стать главным тренером Милана.

"Информация о том, что я близок к тому, чтобы возглавить Милан? Я могу уверенно сказать, что это фейковые новости. Если бы я подписывал контракт где-нибудь, я бы сам сообщил об этом вам, но это ложь", – передает слова Венгера RMC.

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Напомним, вчера сообщалось, что французский специалист близок к тому, чтобы возглавить Милан. Якобы переговоры между сторонами уже находятся на финишной прямой.

Напомним, недавно француз заявил, что вернется к работе 1 января. Предыдущим местом работы Арсена был Арсенал, который он официально покинул после 22 лет работы на посту главного тренера "канониров". На его место пришел экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери.

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