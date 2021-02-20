"Проблема в том, что Ювентус надеется только на Роналду. Вся эта ситуация только показывает, что игроки, которые выступают рядом с ним, недостаточно хороши. Они не на том уровне, на котором должны быть.

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То же самое касается и Месси. Если команда чрезмерно полагается на него, это означает, что игроки Барсы не слишком хорошие. Если качественные игроки становятся проблемой для команды, то что-то здесь не так, понимаете?

Недостаточное количество хороших исполнителей – это проблема. А великолепные футболисты просто хотят, чтобы их окружали хорошие игроки. На них легко давить, ведь они же должны забивать. Месси и Роналду просто хотят, чтобы их окружали хорошие игроки, а в Барсе и Ювентусе их сейчас не хватает", – цитирует Венгера beIN Sports.

К слову, ранее 71-летний специалист с критикой высказался относительно идее реформы Лиги чемпионов и относительно трансфера Тьягу Алькантары в Ливерпуль.

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