"Получал ли я предложения работы из Манчестера? Из Сити – никогда, а вот из Юнайтед – да. Но я не скажу точно, когда это было. Я ответил отказом, так как работал тогда с Арсеналом.

Венгер заинтриговал возможностью возвращении в Арсенал

У нас с Арсеналом была история любви. Моя жизнь – это красный и белый цвета. Когда я только пришел в клуб, то почувствовал особый шарм. Это была смесь уважения к традициям, уважения к людям, а также то, что в клубе не боялись иногда сталкиваться с непопулярными суждениями", – цитирует Венгера издание FourFourTwo.

Напомним, Арсен возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 года и завоевал с командой 3 чемпионства, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков страны. Сейчас 70-летний француз возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

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