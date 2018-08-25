Венгер получил высшую награду от президента Либерии Веа

Президент Либерии и экс-футболист Джордж Веа вручил бывшему тренеру Арсенала Арсену Венгеру высший орден страны.

Веа вручил награду экс-тренеру Арсенала и Монако Арсену Венгеру, сообщает The Sun. Французский наставник получил высший орден Либерии. Также награду вручили другому французскому тренеру Клоду Ле Ру, который порекомендовал Веа Венгеру, когда нынешний президент африканской страны был футболистом.

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Сообщается, что таким образом Джордж хотел отблагодарить обоим специалистам, которые работали с ним в течение его футбольной карьеры.

"Жизнь Веа – невероятная история, по которой можно написать книгу. Джордж был не только великолепным игроком, но и фантастическим человеком. То, как я перевёз его во Францию, тоже невероятная история. Я тогда спросил у Клода, видел ли он каких-нибудь нападающих в Африке, которые могли бы усилить команду. Ле Ру порекомендовал Веа, после чего я послал кого-то посмотреть на него. Мы приобрели Веа за 50 тыс. фунтов. Ему понадобилось некоторое время на адаптацию, но он был амбициозен, талантлив и трудолюбив. Джордж стал невероятным игроком", – сказал Венгер.

Джордж Веа стал первым и пока единственным африканским игроком, который получал "Золотой мяч". Произошло это в 1995 году.

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