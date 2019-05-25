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Венгер получил предложение возглавить команду Иньесты и еще двух звезд

25 мая 19:35 65 Читати українською
Венгер получил предложение возглавить команду Иньесты и еще двух звезд
Арсен Венгер / соцсети

Легендарный экс-наставник Арсенала Арсен Венгер может возглавить японский Виссел Кобе, за который выступают Иньеста, Подольски и Вилья.

Арсен Венгер получил предложение возглавить японский Виссел Кобе, передает Goal.com.

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По информации издания, клуб предложил легендарному экс-наставнику Арсенала контракт до конца 2021 с зарплатой в размере 4 млн евро в год. Добавим, что Венгер ранее заявлял, что хочет остаться в футболе, но не в качестве тренера.

Напомним, 69-летний специалист уже 12 месяцев находится в творческом отпуске после ухода из лондонского Арсенала.

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Мир Лукас Подольски Лукас Подольски Андрес Иньеста Андрес Иньеста Давид Вилья Давид Вилья Виссел Кобе Виссел Кобе
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