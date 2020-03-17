Венгер, Почеттино, Моуринью и Инфантино снялись в ролике ФИФА о профилактике коронавируса

Звезды тренерского цеха присоединились к просветительской кампании относительно коронавируса.

Международная федерация футбола совместно с Всемирной организацией здравоохранения записала видео, рассказывающее о профилактике от заражения опасным вирусом. Среди тех, кто снялся в ролике были: экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино и действующий наставник "шпор" Жозе Моуринью, тренер женской команды Манчестер Сити Кейси Стоуни, главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе, главный тренер женской сборной США Джилл Эллис, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Валенсия страдает от коронавируса – в клубе обнародовали шокирующую статистику инфицированных

Напомним, человечество страдает от пандемии коронавируса COVID-19. По состоянию на 16 марта смертельной болезнью инфицировано 181355 человек. Зафиксировано 7118 летальных исходов, полностью выздоровели 78085 человек.

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