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Венгер, Почеттино, Моуринью и Инфантино снялись в ролике ФИФА о профилактике коронавируса

00:45 13 Читати українською
Венгер, Почеттино, Моуринью и Инфантино снялись в ролике ФИФА о профилактике коронавируса
Джанни Инфантино / Reuters

Звезды тренерского цеха присоединились к просветительской кампании относительно коронавируса.

Международная федерация футбола совместно с Всемирной организацией здравоохранения записала видео, рассказывающее о профилактике от заражения опасным вирусом. Среди тех, кто снялся в ролике были: экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино и действующий наставник "шпор" Жозе Моуринью, тренер женской команды Манчестер Сити Кейси Стоуни, главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе, главный тренер женской сборной США Джилл Эллис, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

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