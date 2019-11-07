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Венгер опроверг слухи о переговорах с Баварией

18:17 23 Читати українською
Венгер опроверг слухи о переговорах с Баварией
Арсен Венгер / соцсети

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер не вел переговоров с руководителями Баварии о продолжении карьеры.

"Я никогда не откажусь от общения с Баварией, поскольку знаю, что люди управляют этим клубом уже 30 лет.

Венгер заинтересован в работе в Баварии

Давным-давно я был близок к тому, чтобы возглавить Баварию, но сейчас я переговоров не вел. Я не общался с представителями клуба и не знаю, буду ли", – приводит слова Венгера BBC.

Напомним, должность главного тренера Баварии остается вакантной после отставки Нико Ковача. После 10 туров Бундеслиги мюнхенская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. Ранее Венгер признал, что ему было бы интересно поработать с Баварией.

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Бавария Бавария Германия Арсен Венгер Арсен Венгер Нико Ковач Нико Ковач
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