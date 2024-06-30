Основное время завершилось ничьей 1:1. Чтобы удержать победу, Словакии не хватило буквально нескольких минут. Англии удалось перевести игру в овертайм, где Харри Кейн забил второй гол своей команды.

Кейн установил исторический рекорд сборной Англии

Арсен Венгер, который работает экспертом на beIN Sports, отметил проблемы с реализацией тактического плана на игру от Гарета Саутгейта.

"Англия играет очень медленно и нельзя предугадать действия игроков. Линии расположены далеко друг от друга. Англичане владеют мячом благодаря отдельным игрокам, а не благодаря тактике", – сказал Венгер.