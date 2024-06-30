Венгер определил главную проблему Англии в матче со Словакией
21:05 - Читати українською
Арсен Венгер проанализировал игру сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2024.
113' live
осн. час ( 1 : 1 )
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Иван Шранц 25’
25’ Иван Шранц
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Основное время завершилось ничьей 1:1. Чтобы удержать победу, Словакии не хватило буквально нескольких минут. Англии удалось перевести игру в овертайм, где Харри Кейн забил второй гол своей команды.
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Арсен Венгер, который работает экспертом на beIN Sports, отметил проблемы с реализацией тактического плана на игру от Гарета Саутгейта.
"Англия играет очень медленно и нельзя предугадать действия игроков. Линии расположены далеко друг от друга. Англичане владеют мячом благодаря отдельным игрокам, а не благодаря тактике", – сказал Венгер.
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