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Венгер обвинил Баварию в манипуляциях с переходом Гнабри

16:53 38 Читати українською
Венгер обвинил Баварию в манипуляциях с переходом Гнабри
Серж Гнабри / Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что мюнхенская Бавария мотивировала футболиста покинуть лондонский клуб и перейти в бременский Вердер летом 2016-го года.

"Мы пытались подписать новый долгосрочный контракт с Гнабри, но появилась Бавария, которая начала вести закулисные игры. Мне кажется, они дали понять Гнабри, что подпишут его через год, если он перейдет в Вердер.

Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом

Гнабри всегда был очень талантливым футболистом, но иногда ему не хватало уверенности. Но мы в Арсенале всегда понимали, что у нас есть парень, который может стать очень хорошим игроком", – цитирует Венгера goal.com.

Напомним, Серж Гнабри начал свою профессиональную карьеру в лондонском Арсенале, за который провел 10 официальных матчей.

Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

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Арсенал Арсенал Германия Арсен Венгер Арсен Венгер Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария
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