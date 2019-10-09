Венгер обвинил Баварию в манипуляциях с переходом Гнабри

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что мюнхенская Бавария мотивировала футболиста покинуть лондонский клуб и перейти в бременский Вердер летом 2016-го года.

"Мы пытались подписать новый долгосрочный контракт с Гнабри, но появилась Бавария, которая начала вести закулисные игры. Мне кажется, они дали понять Гнабри, что подпишут его через год, если он перейдет в Вердер.

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Гнабри всегда был очень талантливым футболистом, но иногда ему не хватало уверенности. Но мы в Арсенале всегда понимали, что у нас есть парень, который может стать очень хорошим игроком", – цитирует Венгера goal.com.

Напомним, Серж Гнабри начал свою профессиональную карьеру в лондонском Арсенале, за который провел 10 официальных матчей.

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