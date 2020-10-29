Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер не видит пользы для АПЛ в создании Европейской Суперлиги.

"АПЛ превосходит остальные лиги. Эти лиги пытаются уничтожить преимущество, которым владеет АПЛ.

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Лучшее, что они могут сделать с этим, – создать Европейскую Суперлигу, которая фактически разрушила бы АПЛ. Так что если им удастся договориться с топ-клубами АПЛ, это случится.

Мы живем в период, когда владельцы клубов являются инвесторами. Их первоочередная задача – заработок денег. А Европейская Суперлига – один из способов заработать больше денег", – цитирует Арсена Венгера Sky Sports.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания турнира пока остаются неизвестными.

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