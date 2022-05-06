Знаменитый француз считает, что сейчас на первый план вышли опытные нападающие – те, которым уже за 30.

"Карим Бензема демонстрирует интеллект и эффективность. Все, что он делает – гениально, но выглядит очень просто. Когда я вижу, как он играет, то думаю, что это нечто исключительное. Бензема чувствует запах игры, как никто другой.

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Вообще, мы сейчас видим интересную тенденцию. Самыми эффективными нападающими являются те, кому уже за 30. Левандовски, Бензема, Ибрагимович – все эти игроки забивают голы в 40 или 35 лет. Лучшим нападающим в Европе более 30 лет, потому что они используют каждую ошибку соперника.

Я бы сказал, что у Бензема до 30 лет было два-три лишних килограмма. Теперь он настоящий спортсмен, и потому сегодня он, безусловно, один из двух-трех лучших нападающих в мире", – цитирует Венгера Mirror со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, Карим Бензема забил 15 голов в Лиге чемпионов 2021/22 и практически наверняка станет лучшим бомбардиром турнира. У ближайшего преследователя, который еще не вылетел (Мохамеда Салаха) – 8.

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